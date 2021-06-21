Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan Sarayburç Ören Yeri'nde kazı çalışması

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan Sarayburç Ören Yeri'nde kazı çalışmaları başladı.

Anadolu Ajansı 21.06.2021 - 16:17

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan Sarayburç Ören Yeri'nde kazı çalışması

İlişkili Haberler

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinin kazı çalışması başlıyor

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinin kazı çalışması başlıyor

Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak

Giresun Adası’nda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak

Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve beraberindeki heyet, kazı çalışmalarına başlanan Sayburç Mahallesindeki alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Baydilli, kazı başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydilli, keşfedilen tarihi alanın çok önemli olduğunu ve heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, "Buradaki çalışmalardan önce bakanlığımızla ve üniversitemizle temaslarımız oldu, ortaklaşa çalışma içerisinde olduk" dedi.

"İlçemizde böyle bir tarihi alanın bulunması bizi gerçekten çok heyecanlandırdı ve mutlu etti" diyen Baydilli, "Kazı çalışmaları bitince çok ses getirecek önemli bir buluş olacağını düşünüyorum. İlçemize, Şanlıurfa'ya ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...