Sarah Harding hayatını kaybetti

Sarah Harding'in annesi Marie Hardman, acı haberi kızının sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



Hardman, paylaşımında, "Bugün güzel kızım Sarah'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi..." dedi.



Harding, mücadelesini anlattığı kitabında, "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım ama şu an olaylara bakışım böyle..." sözlerini dile getirmişti.

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