Sarah Jessica Parker’ın yeni filmi Here and Now’ın ilk fragmanı yayınlandı

ABD’li oyuncu Sarah Jessica Parker’ın başrolleri Simon Baker, Common, Taylor Kinney, Jacqueline Bisset ve Renee Zellweger ile paylaştığı yeni filmi Here and Now’ın ilk resmi fragmanı yayınlandı.



Filmde Parker, Vivienne adında başarılı bir müzisyeni canlandırıyor. Vivienne’in kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatında işler yolunda gitmez. Sanata adanmışlığı, çoğu zaman ona değer veren insanları ikinci plana atmasına sebep olur. Fakat bu işe adanmış ve tek kişilik hayatı, tam da New York's Birdland Jazz Club'taki önemli bir performanstan önce aldığı bir haberle sarsılır. Vivienne'in hayatını ve hayallerini değiştiren bu haber, bütün hayatını tehlikeye atmaktadır. Doktorun kendisine koyduğu tanıya göre Vivienne'de bir beyin tümörü vardır. Aldığı haberle bütün hayatına bakışı değişen kadın, dünya turuna hazırlanmaya, ailesel işlerini halletmeye ve çevresi ile ilişkilerini düzeltmeye çalışır. Bu süreçte kendisine konulan tanıyı sevdiği insanlarla paylaşmak yerine, bu ağır yükü tek başına taşımaya çalışacaktır.



Yönetmenliğini Fabien Constant’ın üstlendiği Here and Now ABD’de 9 Kasım’da vizyona girerken, Türkiye’deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor.

HERE AND NOW FİLMİNİN FRAGMANI