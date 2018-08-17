Başkent Saraybosna'da, tarihi Ulusal Tiyatro'da kırmızı halı geçisiyle başlayan ödül törenine yerli ve yabancı sanatçıların yanı sıra ve çok sayıda davetli katıldı. Jüri başkanlığını Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi'nin yaptığı festivalde, en iyi uzun metraj film kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülüne Milko Lazarov'un yönettiği Aga filmi layık görüldü.



En iyi yönetmen kategorisinde Saraybosna'nın Kalbi ödülünü Lemonade filmi ile Ioana Uricaru aldı. En iyi erkek oyuncu dalında Saraybosna'nın Kalbi ödülünü The Load filmindeki rolüyle Leon Luçev alırken, en iyi kadın oyuncu ise One Day filmindeki rolüyle Zsofia Szamosi oldu.



Festival kapsamında en iyi belgesel ödülü Nebojsa Slijepcevic'in yönettiği Srbenka filmine giderken, aynı kategorideki İnsan Hakları ödülüne Araf filminin yönetmeni Didem Peküm layık görüldü. Festival kapsamında en iyi belgesel ödülü Nebojsa Slijepcevic'in yönettiği Srbenka filmine giderken, aynı kategorideki İnsan Hakları ödülüne Araf filminin yönetmeni Didem Peküm layık görüldü.

En iyi kısa metraj film kategorisinde Saraybosna'nın Kalbi ödülünü Ermin Bravo'nun yönettiği Breath filmi alırken, En iyi öğrenci filmi kategorisinde Saraybosna'nın Kalbi ödülünün sahibi Hajni Kis'in yönettiği Last Call filmi oldu.



Tören, ödül alan oyuncu ve yönetmenlerle jüri üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren festivalde 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluştu.﻿​