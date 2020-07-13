Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü, Michel Franco'ya verilecek

SFF'den yapılan yazılı açıklamada, Franco'nun ayrıca festival kapsamında yapılacak Tribute to (Anısına) programına da katılacağı belirtilirken, Meksikalı yönetmenin SFF'de daha önce juri başkanlığında da bulunduğu anımsatıldı.

SOSYAL MESAFELİ FİLM GÖSTERİMİ



Açıklamada ayrıca festivalde, bu yıl corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde film gösterimlerinin sosyal mesafeye uygun olarak düzenleneceği ve konukların maske takmasının zorunlu olacağı bildirildi.

ÇEYREK ASIRDIR DÜZENLENİYOR



Bosna Hersek'teki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

BİRÇOK ÜNLÜ KATILDI



Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.



ÜNLÜ OYUNCUYA BAKLAVA DAVETİ