Sadece Sarıyerliler‘in değil, tüm İstanbulluların da yakından takip ettiği 8. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor.



5 gün sürecek etkinlikler boyunca binlerce edebiyatsever Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda buluşacak. 40 yayınevi ve 210 yazarın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik her yıl olduğu gibi birçok şair, yazar, gazeteci, akademisyen ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak. Usta yazar Hıfzı Topuz'un onur konuğu olarak katılacağı Sarıyer Edebiyat Günleri Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nün Ahmet Ümit’e verilmesinin ardından Selda Bağcan konseriyle sona erecek.



DÖRT BÜYÜK BAŞKAN SARIYER’DE



8. Sarıyer Edebiyat Günleri dört büyükşehir belediye başkanını da bir araya getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Edebiyat Günleri’nde panel düzenleyecek. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatör olarak katılacağı panelin konusu ise ‘Yerel Yönetimler ve Edebiyat’ olacak.



Hıfzı Topuz imza gününde

ŞİİR EŞLİĞİNDE BOĞAZ TURU



8. Sarıyer Edebiyat Günleri programı kapsamında Şiir Teknesi, Celil Nalçakan, Hakan Gerçek ve Şükrü Erbaş’ın seslendireceği şiirlerle boğazda maviliklere açılacak. Etkinliğe farklı ilçelerden katılacak edebiyatseverler için Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkacak Şiir Hatları; Grup Yol’a Düş’ün müzik ve şiir dinletisiyle keyifli şiir yolculuğu yapacak.



BEYAZ MARTI EDEBİYAT ÖDÜLÜ AHMET ÜMİT’İN



İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" de sahibini bulacak. 2014 yılında verilmeye başlanan "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan ve İnci Aral'ın ardından Ahmet Ümit’in olacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar da ödüllerine kavuşacak.



USTA İSİMLER BİR ARADA



Etkinlikte; Hıfzı Topuz, Ahmet Ümit, Hasan Ali Toptaş, İnci Aral, Canan Tan, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Nebil Özgentürk, Aydın Ilgaz, Işık Öğütçü, Behiç Ak, Oya Baydar, Adnan Özyalçıner, Zeynep Oral, Şükrü Erbaş, Latife Tekin, Yalvaç Ural, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, Mine Söğüt, Kahraman Tazeoğlu ve birbirinden usta isimler edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.



MUHTEŞEM FİNAL



Boğazda beş gün boyunca edebiyat coşkusu yaşanacak etkinlikte birbirinden usta isimler de sevilen şarkılarıyla edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında 27 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Türk Pop Müziği’nin önde gelen isimlerinden Grup Gündoğarken konser verecek. 8. Sarıyer Edebiyat Günleri, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Selda Bağcan konseriyle son bulacak.

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