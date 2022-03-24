Şarkıcı Harry Styles’ın yeni albümü yolda

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 13:27
One Direction grup üyelerinin dağılmasıyla kişisel müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Harry Styles, yeni albümünü sosyal medya hesabından duyurdu.
'Harry's House' adını taşıyan yeni albümünü 20 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanan 28 yaşındaki Styles, albümde 13 şarkının olacağını açıkladı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Albümün tanıtım videosu ise Youtube kanalından yayınlandı. Şarkıcının hayranları yeni albüm haberine yoğun ilgi gösterdi.
2019 yılında piyasaya sürdüğü stüdyo albümü ‘Fine Line’ ile One Direction günlerini geri bıraktığını kanıtlayan şarkıcı, yeni albümüyle kendine has müzik tarzını devam ettirmeyi umuyor.