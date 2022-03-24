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Şarkıcı Harry Styles’ın yeni albümü yolda

Bir döneme damgasını vuran İngiliz müzik grubu One Direction dağıldıktan sonra solo müzik kariyerinde büyük bir ivme kazanan Harry Styles yeni albümünü hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 13:27

Şarkıcı Harry Styles’ın yeni albümü yolda

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One Direction grup üyelerinin dağılmasıyla kişisel müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Harry Styles, yeni albümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

'Harry's House' adını taşıyan yeni albümünü 20 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanan 28 yaşındaki Styles, albümde 13 şarkının olacağını açıkladı.

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Albümün tanıtım videosu ise Youtube kanalından yayınlandı. Şarkıcının hayranları yeni albüm haberine yoğun ilgi gösterdi.

2019 yılında piyasaya sürdüğü stüdyo albümü ‘Fine Line’ ile One Direction günlerini geri bıraktığını kanıtlayan şarkıcı, yeni albümüyle kendine has müzik tarzını devam ettirmeyi umuyor.

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