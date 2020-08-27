Şarkıcı Kıraç'tan arabalı konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Arabada Konser" etkinliğinde sanatçı Kıraç, hayranlarının karşısına çıktı.

Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 09:57

Şarkıcı Kıraç'tan arabalı konser

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Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen katılımcılar, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı.

Araçların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldığı organizasyonda, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, konser öncesinde Kıraç'a kentin de plakası olan 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti.

Sanatçı, daha sonra şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Covid-19 mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, Kıraç'ın şarkılarına araçlarının içerisinden eşlik etti.

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