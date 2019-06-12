Ünlü şarkıcı Ege'nin İsyan adlı ilk romanından sonra ikinci romanı Asil Dedenin Düğünü Alfa Yayınları’ndan çıktı.



Kitabın konusu şöyle: Hakk, Asil Dede’yi âlemdeki her varlığın dilini anlama ve konuşma yeteneğiyle donatır. O sadece insanları, hayvanları, nebatı değil yağmuru, rüzgârı, ışığı, hatta karanlığı da duyan dinleyen bir derviştir. Asil Dede’nin görevi, birbirinin dilinden anlamayanları barıştırma ve iyilikte birleştirmedir artık. Ona aşkın dilini öğreten vuslatın ölümüyle en büyük servetini kaybeden Asil Dede’ye Hakk, yıllar sonra bir nimet daha sunar. Gündüzleri vazifesine sadık kalan adam, gözlerini kapattığında, öte yerde, sonsuzlukta buluşabilmektedir. Vuslat’ıyla. Gün gelir, son görev fısıldanır kulağına. İyilik kandilinin ateşini harlamak.



Asil Dede bunun için bir düğün tertiplemeye karar verir.



EGE KİMDİR?



İzmir’de doğan Ege ilköğretimini bu şehirde tamamladı. Ailesinin ısrarı üzerine 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almaya başladı. Üniversite yıllarında başlayan müzik sevgisini 1995 yılında profesyonel alana taşıyarak ilk albümünü yayınladı. Bugüne dek 9 albüm, 5 single yayınlayan Ege, 30'dan fazla ülkede konser verdi. Şarkıları bugüne dek 10 farklı dile çevrilen sanatçı, 2017’de ilk romanı İsyan'la yazın hayatına merhaba dedi. 1990 yılında ailesinin ısrarıyla girdiği hukuk fakültesindeki öğrenciliğini halen sürdürmektedir.