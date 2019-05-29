Son olarak birkaç yıl önce Murat Güneş’in şarkılarından oluşan “Şehir Yalnızlığı” albümünü yayınlayan sanatçı hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu.



“Bundan sonra benden benim yazdığım yeni şarkılar duyamayabilirsiniz" diyen Yaşar "Yazacağım her şeyi bugüne kadar yazdığımı düşünüyorum. Söyleyecek yeni bir sözüm kalmadı diye hissediyorum. Murat Güneş’le çok hoş bir uyum yakaladık. Yıllar sonra benim duygularıma yakın bir müzisyenle tanıştım. Onunla müzik çalışmalarımızı sürdürebiliriz.” ifadelerini kullandı.



“ATTİLA İLHAN ŞİİRLERİ BESTELEYEREK MÜZİĞE BAŞLADIM”



Çocukluğu ve gençliği Adana’da geçen Yaşar, müzikten önce şiire sevdalandığını, beste yapmaya Attila İlhan şiirleriyle başladığını ifade etti



“Müzikten önce şiire aşık oldum. Üniversiteye hazırlanırken hiç unutmuyorum, kocaman bir masam vardı. Formik bir masa. Orada ders kitaplarımın yanına şiir kitapları alırdım. Gece gündüz sınava hazırlanırken çok yorulduğumda şiir kitaplarını açar, şiirler okurdum. Bana çok iyi gelirdi.



Attila İlhan çok severdim. Zaten müziğe Attila İlhan şiirleri besteleyerek başladım. Sonra kendi sözlerimi yazıp onları besteleyerek devam ettim.”

“NE MUTLUYUM Kİ ATTİLA İLHAN’LA TANIŞABİLDİM, ONA ŞİİRLERİNDEN BESTELEDİĞİM ŞARKILARIMI DİNLETEBİLDİM”



Albümlerinde Attila İlhan’ın “Beş Dakika Bekle Git” ve “Beni Koyup Gitme” şiirlerinden bestelediği şarkılara yer veren sanatçı, usta şairle tanışma hikayesini de anlattı.



“Beş Dakika Bekle Git” benim ilk bestelediğim şiiriydi. Onunla İstanbul’a geldiğim zaman tanışma şansım oldu. Orada bu şiirini bestelediğimi söyledim. Bir kayıt yapmıştım, onu dinlemesini istiyordum. Hiç unutmuyorum sıcak bir yaz günüydü. Karşısında öyle heyecanlandım ki; havanın sıcaklığına göre çok



daha fazla terlediğimi hatırlıyorum. Kaydı dinletmek isteyince “Hayır, kayıttan dinlemek istemiyorum, gitarınla canlı çalacaksın” dedi. Çaldım, dinledi, beğendi. Birkaç zaman sonra “Beni Koyup Gitme” şiirini besteledim. Onu hazırladık, klip çektik. Bir gün aniden aramızdan ayrıldığını öğrendik. Sonrasında o klibin sonuna “Kaptan’a” diye bir notla bitirdik. Kendisine “kaptan” denirdi. O şarkıyla ona veda etmiş oldum”