İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Barok resim gibi sualtı fotoğraflar

Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen izin ve Gümüşhane Valiliğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki 25 kişilik ekip görev alıyor.



Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ile kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2-3 aydır devam ettiğini söyledi.



Satala Antik Kenti'ndeki tarihi varlıkları ve değerleri önemsediklerini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti: "Zaten varlığından haberdardık ancak hocamızla beraber buradaki tarihi değerlerimiz gün yüzüne çıkmaya başladı. 2 bin yıllık bir mekanı hocamız ekibiyle birlikte ortaya çıkardı. Burası Roma İmparatorluğu döneminde 15. lejyon olarak doğuda en uçtaki askeri birliğin konuşlandığı yer. Biz yeni başladık ama en az 10 yıl kadar bu bölgede kazı çalışmalarına devam edeceğiz."



Memiş, hem Bakanlığın imkanları hem de yerel imkanları kullanarak kazı çalışmalarından daha fazla sonuç almayı ümit ettiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda buradaki tarihsel yapının bir benzerini, mikro ölçekteki görselini, Roma askerleri, lejyonlarının görselleriyle beraber buraya gelen ziyaretçilere göstereceğiz." dedi.



Satala Antik Kenti'nin Gümüşhane için önemli bir turizm potansiyeli olacağına dikkati çeken Memiş, Tomara Şelalesi, Zigana Kayak ve Turizm Merkezi, Limni Gölü, Karaca Mağarası, Torul Kalesi cam seyir terasının ardından Satala Antik Kenti'nin de önemli turizm destinasyonlarından biri olacağını ifade etti.