Savatra Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2017 yılından itibaren Bozdağ Milli Parkı çevresinde yüzey araştırmaları yürüten Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve SÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. İlker Işık, çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Antik kentin unsurlarından biri olan ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla tespit edilen antik tiyatronun özellikle İç Anadolu'da keşfedilmesi heyecan yarattı.



Işık, tiyatronun Antik Roma Dönemi'nden kalma olduğunu düşündüklerini, antik kentin lokasyonu ve yerleşim birimleri üzerine kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu bağlamda antik kentin modelleme, çizim ve haritalandırmasını yaparak çalışmayı zenginleştirdiklerini ifade eden Işık, "Antik kentin önemi ile tarihini tespit ettikten sonra, Bakanlığımızın izni ve Konya Müze Müdürlüğü'nün idaresinde geçen hafta kazı çalışmalarına başladık" dedi.



İLK OLARAK SAHNE BİNASI GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK



Işık, antik kentin gün yüzüne çıkarılması kapsamında kazı çalışmalarına ilk olarak antik tiyatro ve çevresinden başladıklarını anlattı.



İki aylık bir kazı periyodunun söz konusu olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:



"İlk önce antik tiyatronun sahne binasının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımızı başlattık. Sahne binasındaki duvar silsilesini ortaya çıkardıktan sonra orkestra ve daha sonra oturulan bölüme (cavea) ait basamaklar üzerinden çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz"