Scarface (Yaralı Yüz) yeniden çekiliyor

Yönetmen Luca Guadagnino, Al Pacino’nun oyunculuğuyla hafızalara kazınan 1983 yapımı Scarface (Yaralı Yüz) filminin yeni versiyonunu çekecek. Call Me By Your Name adlı filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve en son korku klasiği Suspiria'nın yeniden çevrimine imza atan İtalyan yönetmen Scarface'in yeniden çevrimine hazırlanıyor.

Filmin yeni versiyonu için senaryo Joel ve Ethan Coen kardeşlere emanet.

Birden fazla defa sinemaya aktarılan hikayenin 1932 tarihli ilk versiyonunu Howard Hawks yönetmiş, başrolü ise Paul Muni üstlenmişti.

Luca Guadagnino

Brian De Palma’nın yönettiği ve Al Pacino’nun başrolü üstlendiği 1983 tarihli filmin oyuncu kadrosunda Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham gibi isimler yer alıyordu.



Yeni film Los Angeles’da geçecek ve önceki versiyonlarda yer alan göçmenlik hikayesi yine korunacak.