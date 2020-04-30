Scarlett Johansson: Black Widow için ikinci seçenektim

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakteri Black Widow (Kara Dul) hakkında bir itirafta bulundu. Johansson, rol için ilk seçeneğin Emily Blunt olduğunu, ancak daha sonra kendisinde karar kıldıklarını anlattı.



Emily Blunt’ın Gulliver's Travel filmi nedeniyle çalışma programı uymamış ve Iron Man 2 filminde Black Widow karakterini canlandıramamıştı. Amerikan Parade dergisine konuşan 35 yaşındaki Johansson, şunları söyledi: "Alabileceğiniz en iyi telefon konuşması bir şey konusunda reddedildiğinizi ve ardından işi kaptığınızı öğrenmenizdir. Normalinden daha fazla değer verirsiniz. İkinci seçenek olmamak üzerine bir kariyer inşa ettim. 'Eğer bu iş yürümezse işe alınması gereken bir oyuncuyum ve istediğin zaman arayabilirsin' dedim.

Scarlett Johansson, son kez Black Widow'a solo bir filmde hayat verecek. Corona virüs salgını nedeniyle vizyon tarihi ertelenen yeni filmin oyuncu kadrosunda Johansson'ın yanı sıra David Harbour, Rachel Weisz, Florence Pugh, O-T Fagbenle, William Hurt gibi isimler yer alıyor.

Black Widow için salgın sonrası 6 Kasım 2020 vizyon tarihi olarak belirlendi.

BLACK WIDOW FRAGMANI