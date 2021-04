Scott Rudin, Broadway’deki görevinden istifa etti

Ünlü Hollywood ve Broadway yapımcısı Scott Rudin yazılı açıklamasında “Bir süre düşündükten sonra Broadway’deki görevimden ayrılmaya karar verdim. Broadway’deki yerime başarılı meslektaşlarımın geleceğine eminim, zaten bu insanlar prodüksiyonda işlerini yapan ve kendilerini kanıtlamış kişiler” dedi.

TOKSİT İŞ ATMOSFERİ YARATMA ARAŞTIRMASI



Rudin eski çalışanlarının ekibe bardak, patates ve zımba fırlattığını iddialarıyla gündemdeydi. ABD’de sinema ve televizyondaki meslek örgütleri son dönemde toksik iş atmosferi yaratma ve çalışanlara mobbing uygulama gibi konularda çalışmalarına hız vermiş olmasının, Rudin’in istifasıyla sonuçlanan süreçte etkiliği olduğu öne sürüldü.



