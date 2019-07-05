Yayınladığı ilk albümü Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, Pasaj Müzik etiketli, Nisan 2018 tarihli Parmak İzi albümünde yer alan Koridor şarkısına yeni klip çekti.



Şebnem Ferah'ın konserlerinde ilk günden beri dinleyicisi tarafından adeta bir marş gibi söylenen Koridor şarkısının klibini Ketche yönetti.



Dinleyicilerin uzunca bir süredir videosunu beklediği Koridor, güçlü sözleri, piyano ve yaylı ağırlıklı düzenlemesi ve etkileyici gitar solosu ile Şebnem Ferah diskografisinde başucu şarkılar arasında şimdiden yerini aldı.



KORİDOR KLİBİ

Söz ve bestesi Şebnem Ferah’a ait 10 şarkının yer aldığı Parmak İzi albüm kayıtları Babajim İstanbul stüdyolarında gerçekleştirildi. Albümde yer alan 9 şarkının düzenlemesi Şebnem Ferah, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük imzası taşırken, Kıramazsın şarkısının düzenlemesi, Şebnem Ferah ve Demir Demirkan’a ait.



Albümün mix'leri Murat Bulut, mastering'i ise Evren Göknar tarafından Los Angeles Capitol stüdyolarında yapıldı.



Parmak İzi'nin kayıtlarında, akustik gitarları da çalan Şebnem Ferah’a müzisyen arkadaşları Ozan Tügen (klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Metin Türkcan (gitar), Tarkan Gözübüyük (gitar, bas gitar), Demir Demirkan (gitar, akustik gitar) eşlik etti.