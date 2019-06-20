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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde Kaan Tangöze’nin boşanırken Ortaköy’de oturdukları daireyi Seçkin Piriler’e bıraktığı belirtildi.

Piriler’in açtığı davada, “Boşanma protokolüne göre evin yarı hissesi Seçkin Piriler üzerine yapılacaktı. Ancak üç yıl geçmesine rağmen daire devredilmedi” denildi.

Tangöze’nin avukatı ise “Taşınmazda ipotek olduğu için Kaan Tangöze, Seçkin Piriler’e daireyi devredememiştir” dedi.

Mahkeme, taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.