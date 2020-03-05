Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarı açıklandı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen yeni sezon programının açıklandığı basın toplantısı, müzik dinletisiyle başladı.



İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, oyunları alışılmışın dışında ekim ayı yerine Dünya Kadınlar Günü haftasında duyurmak istediklerini söyledi.



Darülbedayi'nin 106 yıllık geçmişi olduğunu anımsatan Ergen, "Yalnızca Darülbedayi için değil, dünyanın her yerinde, kurumsal tiyatrolarda korkunç bir erkek egemenliği hep sürdü. Biz istedik ki bu sezon ilk defa kadın yazarlar ve yönetmenler çoğunluğu oluştursun" dedi.



Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Özgür Kaymak, Şehir Tiyatrolarının yetiştirdiği ve desteklediği bir yönetmen olduğunu belirterek, şunları söyledi: "19 sezondur sanırım ilk kez bu başlık altında bir sezon açılışı yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Bu kadar değerli kadın yazar ve yönetmenle bir arada olduğum için de çok mutluyum. Kadının olduğu yerde yenilik, güzellik ve cesur işler vardır. Önümüzdeki sezonun da böyle olacağına inanıyor, iyi sezonlar diliyorum."



Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Aslı Öngören, çok mutlu, heyecanlı ve umutlu olduklarını belirterek, "Ben inanıyorum ki kadınlar onlara sunulan alanlarla yetinmezler, yetinmeyecekler ve yetinmemekteler. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi kendi alanlarını açıyorlar." ifadelerini kullandı.



Şehir Tiyatrolarının planlanan yeni sezon repertuvarında Hamlet, Vanya Dayı, Cesaret Ana ve Çocukları, Yaygara 70, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Gül'e Ağıt, Umut, Kısraklı Kadın, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Yaftalı Tabut, Kurtlar ve Beşamelli Tavuk oyunları yer alacak.