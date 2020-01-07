Şehir Tiyatroları'nda bu hafta (8-12 Ocak 2020)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu hafta  oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar:

12. Gece, Tatlı Kaçık, Uzlaşma, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Ay Carmela!, Hastalık Hastası, Nora (Bir Bebek Evi), Söz Veriyorum, Çın Sabahta ve çocuk oyunları Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Yaşayan Sayfalar, Benim Güzel Pabuçlarım, Pollyanna, Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Bir Kümes Hikâyesi, Elma Kurdu Kırtık, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

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