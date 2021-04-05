Şehir Tiyatroları'nda online etkinlikler devam ediyor

Sanatseverleri, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, yönetmenlerin ve oyuncuların yorum ve performansıyla hayat bulan tiyatro seyircisinin unutamadığı tiratlar vb. pek çok etkinlik bekliyor.



Bu hafta Şehir Tiyatroları Youtube hesabından sanatseverlerle buluşacak programlar:



8 Nisan Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi / Konuk: Oyuncu Gökhan Mete

10 Nisan Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” Söyleşi / Konuk Baş Işık Uzmanı Cengiz Özdemir

11 Nisan Pazar günü 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Müslüm Tamer, Aslı Öngören’in yönetiminde, Carlo Goldoni’nin İki Efendi’nin Uşağı adlı oyunundaki tiradı için kamera karşısına geçecek.

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