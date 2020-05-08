Şehir Tiyatroları'ndan online oyunlar

İBB Şehir Tiyatroları Pembe Konağın Gelinleri oyununu online olarak yayınlayacak.

08.05.2020 - 14:41

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Şehir Tiyatroları, kültür-sanat hayatından uzak kalmak istemeyen sanatseverler için etkinliklerini digital yayınlarla sürdürüyor.

10 Mayıs Pazar günü İBB Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği Pembe Konağın Gelinleri oyununu online olarak seyirciyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelenen oyun 10 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinden izlenebilecek.

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