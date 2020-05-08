Şehir Tiyatroları'ndan online oyunlar

Şehir Tiyatroları, kültür-sanat hayatından uzak kalmak istemeyen sanatseverler için etkinliklerini digital yayınlarla sürdürüyor.



10 Mayıs Pazar günü İBB Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği Pembe Konağın Gelinleri oyununu online olarak seyirciyle buluşacak.



İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelenen oyun 10 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinden izlenebilecek.



MAYIS AYINDA YAYINLANACAK DİĞER OYUNLAR



Yedi Kocalı Hürmüz 17 Mayıs 2020 Pazar 15:00

İstanbul Efendisi 24 Mayıs 2020 Pazar 15:00

Surname 2010 31 Mayıs 2020 Pazar 15:00