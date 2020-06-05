Şehir Tiyatroları'ndan online oyunlar (Etkinlik takvimi)

Şehir Tiyatroları'nda sanatseverleri alanının önde gelen eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen atölye programları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.



Şehir Tiyatroları’nın, bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları:



8 Haziran Pazartesi günü 15:00’te Oyunculuk Atölyesinde Burak Davutoğlu konuşma ve diksiyon üzerine bu hafta yeni bir videoyla bizlerle olacak. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar, bu atölye kapsamında paylaşılacak.

9 Haziran Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde bu hafta Thomas Ostermeier’i konuk ediyor. “Salgın ve Sonrası-Berlin Schaubühne’de Yaşanan Değişimler” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek.

10 Haziran Çarşamba günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanlarına Sorduk” isimli söyleşimizin 2. konuğu Sahne Teknisyeni Seyit Kırdı olacak.

10 Haziran Çarşamba günü 20:00’de, Oyunculuk Atölyesi’nde, Mahperi Mertoğlu’yla role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

12 Haziran Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile Türkçe konuşma incelikleri atölyesi gerçekleştirilecek.

13 Haziran Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Evdeki Malzemelerimizle Enstrüman Yapımı, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.

13 Haziran Cumartesi günü 15:00’te Keloğlan isimli çocuk oyunumuz seyirciyle buluşacak.

14 Haziran Pazar günü 15:00’te Romeo ve Juliet isimli oyunumuz seyirciyle buluşacak.

