Şehir Tiyatroları'ndan 20 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 11-15 Mart 2020 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.



Bu hafta sahnelenecek oyunlar arasında; Ay Işığında Şamata, Ben Çağırmadım, Amanvermez Avni, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Nora (Bir Bebek Evi), Hastalık Hastası, Matruşka, İki Efendinin Uşağı, Uzlaşma ve çocuk oyunları Perikız, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Bisküvi Adam, Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Bir Kümes Hikâyesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki ve Elma Kurdu Kırtık var.

ŞEHİR TİYATROLARI'NIN ESKİ DEKORLARI KEDİ EVİ OLDU

