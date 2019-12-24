Şehir Tiyatroları'nda yeni hafta (25-29 Aralık 2019)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni haftasında 20 oyunu seyirciyle buluşturuyor.



Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre 25-29 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşacak olan oyunlar şöyle: 12. Gece, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Hastalık Hastası, Hayal-i Temsil, Vahşi Batı, Tatlı Kaçık, Matruşka, Saadet Hanım, Çın Sabahta ve çocuk oyunları Pollyanna, Yaşayan Sayfalar, Bisküvi Adam, Rüya, Yaşasın Barış, Elma Kurdu Kırtık, Bir Kümes Hikâyesi, Palyaço Prens, Harikalar Mutfağı, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.