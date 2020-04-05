Şehir tiyatrosu oyunu canlı yayında izleyiciyle buluştu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 80 Günde Devr-i Alem adlı oyununu internet üzerinden sanatseverlerle buluşturdu.

Anadolu Ajansı 05.04.2020 - 11:32

20200404_2_41731915_53675204_Web.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Göksel internette canlı yayında konser verdi

Göksel internette canlı yayında konser verdi

Corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 80 Günde Devr-i Alem adlı oyununu internet üzerinden yayınladı. 

"Perdelerimizi kapatmıyoruz" sloganıyla geçen hafta Shakespeare'in yazdığı Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği Macbeth oyununu "http://tiyatro.kocaeli.bel.tr" adresinden tiyatroseverlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Jules Verne'nin eseri 80 Günde Devr-i Alem ile evlere konuk oldu.

Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yönettiği, izleyiciyi dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaran oyunda Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz rol aldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...