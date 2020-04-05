Şehir tiyatrosu oyunu canlı yayında izleyiciyle buluştu

Corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 80 Günde Devr-i Alem adlı oyununu internet üzerinden yayınladı.



"Perdelerimizi kapatmıyoruz" sloganıyla geçen hafta Shakespeare'in yazdığı Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği Macbeth oyununu "http://tiyatro.kocaeli.bel.tr" adresinden tiyatroseverlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Jules Verne'nin eseri 80 Günde Devr-i Alem ile evlere konuk oldu.



Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yönettiği, izleyiciyi dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaran oyunda Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz rol aldı.

