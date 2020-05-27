Seinfield oyuncusu Richard Herd hayatını kaybetti

90’lı yılların Emmy ödüllü ünlü Amerikan sitcom’u Seinfield’in oyuncularından Richard Herd 87 yaşında hayatını kaybetti. Dizide hayat verdiği Mr. Wilhelm karakteriyle hafızalara kazınan Herd, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.



Los Angeles’taki evinde hayata veda eden ünlü yıldızın ölüm haberini eşi Patricia Crowder Herd doğruladı.



Herd, 1989 yılında başlayan Seinfield dizisinde ilk olarak 1995’te rol aldı. Dizinin bittiği 1998’e kadar da rolüne devam etti.



Oyunculuk kariyerine 70’li yıllarda başlayan Herd, The China Syndrome, Gleaming the Ice Cube ve V gibi pek çok ünlü yapımd rol aldı.



Star Trek (Uzay Yolu) dizisinin de üç bölümünde yer alan Herd, L'Kor karakterine hayat verdi. Herd ayrıca aralaında The OC, ER ve Desperate Housewives’ın da bulunduğu pek çok Amerika dizisinde rol aldı.



Hayata veda eden ünlü aktör, 40 yıl süren evliliğinden kızı Erica, oğlu Rick ve üvey kızı Alicia’yı geride bıraktı.