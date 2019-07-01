Daha önce gerçekleşen Eskimeyen Şarkılar konserleri ile büyük etki yaratan ve izleyicisine muhteşem bir atmosfer sunan Selami Şahin, bu yaz yine unutulmaz yaz akşamları yaşatacak.
Selami Şahin'in Ege ve Akdeniz bölgesinde gerçekleşecek olan Eskimeyen Şarkılar konserlerinin sunuculuğunu Cenk Tunalı üstlenecek ve Türkiye'nin son 50 yıldaki değişimini metinsel olarak esprili bir dille izleyicisine aktaracak.
Şahin'in; dillere pelesenk olmuş şarkılarını hiç kaybetmediği heyecanı ve coşkusuyla söylemeye devam edeceği konsere şehirlerin çevre illerinden de yoğun talep geliyor.
KONSER TAKVİMİ
5 Temmuz Kuşadası Avm Amfitiyatro
13 Temmuz Altınoluk Amfitiyatro
14 Temmuz Ayvalık Amfitiyatro
24 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro
26 Temmuz Datça Açıkhava Tiyatrosu
27 Temmuz Antalya Sahne Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu
30 Temmuz İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu/ Turkcell Yıldızlı Geceler
29 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
Selami Şahin'den Eskimeyen Şarkılar
Sanat
Usta sanatçı Selami Şahin'in büyük sahne şovlarıyla süslenen Eskimeyen Şarkılar'ı ile yaz turnesine çıkıyor.
Daha önce gerçekleşen Eskimeyen Şarkılar konserleri ile büyük etki yaratan ve izleyicisine muhteşem bir atmosfer sunan Selami Şahin, bu yaz yine unutulmaz yaz akşamları yaşatacak.