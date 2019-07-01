Daha önce gerçekleşen Eskimeyen Şarkılar konserleri ile büyük etki yaratan ve izleyicisine muhteşem bir atmosfer sunan Selami Şahin, bu yaz yine unutulmaz yaz akşamları yaşatacak.



Selami Şahin'in Ege ve Akdeniz bölgesinde gerçekleşecek olan Eskimeyen Şarkılar konserlerinin sunuculuğunu Cenk Tunalı üstlenecek ve Türkiye'nin son 50 yıldaki değişimini metinsel olarak esprili bir dille izleyicisine aktaracak.



Şahin'in; dillere pelesenk olmuş şarkılarını hiç kaybetmediği heyecanı ve coşkusuyla söylemeye devam edeceği konsere şehirlerin çevre illerinden de yoğun talep geliyor.



KONSER TAKVİMİ



5 Temmuz Kuşadası Avm Amfitiyatro

13 Temmuz Altınoluk Amfitiyatro

14 Temmuz Ayvalık Amfitiyatro

24 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro

26 Temmuz Datça Açıkhava Tiyatrosu

27 Temmuz Antalya Sahne Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu

30 Temmuz İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu/ Turkcell Yıldızlı Geceler

29 Eylül İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu