Selda Alkor: Türk sinemasında Yeşilçam'ın rolü büyük

Sanatçı Selda Alkor, yaptığı açıklamadaTürk sinemasında başarılı birçok oyuncunun olduğunu ifade etti.



Oyuncuların belli bir okuldan ya da bir yerden gelmiş olmasının önemli olmadığını belirten Alkor, "Oyunculuk öyle bir şey ki doğal, kalbinizdeki, beyninizdeki her şeyi aktarabilmektir. O zaman siz orada kendinizi buluyorsunuz." dedi.



Belli standartlardaki oyuncuya seyircinin "Aman ne kadar yapmacık" dediğini aktaran Alkor, "Kalbinizden nasıl geçiyorsa, beyniniz nasıl hükmediyorsa öyle oynamaya mecbursunuz. Haluk Bilginer de bütün eğitimine rağmen son derece doğal oynayabilen bir oyuncu. Ödüller, bu piyasaya gönül vermiş arkadaşlarımın hakları, hakkımız daha doğrusu..." diye konuştu.



Yeni projelerde genç oyuncuların daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Alkor, eski oyuncuların sektörde çok fazla yer almadığını vurguladı.



Bunun üzücü bir durum olduğunu dile getiren Alkor, şöyle devam etti:



"Hikayeler sadece genç insanların üzerine kurulmuş gibi gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Tabii ki çok takdir ettiğim, beğendiğim genç oyuncular var. Çok beğendiğim, 'içinde neden olamadım' diye üzüldüğüm filmler var. Türkiye'de çok büyük prodüksiyonlar yapılıyor. 'Müslüm', 'Naim', 'Ayla' gibi büyük prodüksiyonlarla yapılmış filmler var. Eski Türk filmleri tadında olan yapımlar. Türk sinemasının belli bir aşamada olması, birçok pazarları bulması beni gerçekten mutlu ediyor."



"YEŞİLÇAM OLMASAYDI..."



Alkor, sinemada Yeşilçam'ın önemine de değinerek, "Çektiğimiz sıkıntılar, yıllarca hiçbir sosyal güvencesi olmadan yaptığımız çalışmalar demek ki artık yerini buldu ki gençlerimiz mutlu mesut çalışıyor ve çok da iyi paralar alıyorlar. Helal olsun hepsine. Unutmasınlar ki Yeşilçam olmasaydı bugünkü duruma ulaşmak zordu. O dönemde hem Türkiye'deki birtakım siyasal olaylar, hem bizim sıkıntılarımız, belli haklardan istifade edemememiz Türk sineması olarak bizi çok ileriye götürmemişti. Şimdi her şey inşallah çok daha farklı olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.