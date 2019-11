Selena Gomez: En güzellerini sona sakladım

Selena Gomez 2019 yılında çıkardığı ilk solo single projesi olan Lose You To Love Me (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) ile müzik listelerini altüst etti.

AYNI ANDA ZİRVEDE OLAN İLK ŞARKI

Sözleri Justin Bieber'a mesaj olarak yorumlanan ve 24 saatte 21 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan şarkı müzik dünyasının en prestijli listelerinden Billboard ve Rolling Stones'da birinci sıraya yerleşti. Gomez bu iki önemli listede aynı anda bir numaraya çıkan ilk parçanın sahibi olarak tarihe geçti.

Selena Gomez uzun süre ara verdiği Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaya başladı

"İLGİ İÇİN MİNNETTARIM"



Daha önce Same Old Love ve Good For You adlı iki şarkısıyla listeye girmeyi başaran 27 yaşındaki şarkıcı "Bu ilk için teşekkürler, çok minnettarım" dedi.



"İYİ NİYETLİYİM"



Look at Her Now parçasıyla ilgili konuşan Gomez "Hayatımın eğlenceli bir hikayeden oluştuğunu ve bunun bir parçası olmak istemdiğini fark ettim. Yaptığım her şeyde iyi niyetliyim. Ben buyum hep böyle olacağım. Başıma gelen her şeyi yaşamam gerekiyordu" dedi ve iddialı bir açıklamada bulundu. "Lose You To Love Me ve Look at Her Now ilk iki şarkım, en güzellerini sona sakladım"

