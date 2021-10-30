Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi Türkiye'nin Oscar adayı

Türkiye'nin Oscar için aday filmi, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan oldu.

Haberler 30.10.2021 - 09:34

Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi Türkiye'nin Oscar adayı

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Semih Kaplanoğlu: Oscar'da başka dengeler devreye giriyor

Bağlılık Hasan, Semih Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi olma özelliği taşıyor.

, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bağlılık Hasan'ın kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci yer alıyor.

94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

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