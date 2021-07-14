Sen Ben Lenin’in prömiyeri 40. İstanbul Film Festivali’nde yapıldı

Senaryosu Tufan Taştan ile Barış Bıçakçı’nın kaleminden çıkan, Taştan’ın ilk uzun metrajlı filmi Sen Ben Lenin’in dün akşam 40. İstanbul Film Festivali’nde film ekibi ve oyuncuların da katılımıyla Türkiye prömiyeri yapıldı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin gösterimine yönetmeni ve ekibiyle beraber oyuncularından Barış Falay, Saygın Soysal, Barış Yıldız, Hasibe Eren, Melis Birkan, Murat Kılıç, Nazlı Bulum, Nur Sürer, Özgür Çevik, Pelin Esmer, Sarp Aydınoğlu, Serdar Orçin, Utku Çakar, Vuslat Saraçoğlu katıldı.

Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen film gösteriminin ardından filmin ekibi ve oyuncuları izleyenlerle soru cevap gerçekleştirdi.



ÖDÜLLER BU AKŞAM SAHİPLERİNİ BULACAK

Sen Ben Lenin’in hem ulusal yarışma bölümü hem de Seyfi Teoman En İyi İlk Film ödülü için yarışan filmler arasında yer aldığı festivalde ödüller bu akşam sahiplerini bulacak.

Dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali’nde yapan, polisiye ve kara mizah türündeki Sen Ben Lenin, bir Karadeniz kasabasında kıyıya vuran Lenin heykelinin meydana dikilişinin ardından, başbakanın da katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninden önce çalınmasını ve Ankara’dan görevlendirilen iki polisin kayıp Lenin heykelinin peşine düşmesini konu alıyor.

FİLMİN ŞARKISINI SEYYAL TANER SESLENDİRDİ

Yapımcılığını İstanbul Digital (ID) Film ve Yapım-eki’nin üstlendiği Sen Ben Lenin’in müzikleri Barış Diri imzası taşırken filmin şarkısı, Edip Cansever’in Mendilimde Kan Sesleri adlı şiirinden bestelenerek Seyyal Taner tarafından seslendirildi.