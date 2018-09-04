Şener Şen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şen, ‘Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor’ diyen İlyas Salman’a göndermede bulundu.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 76 yaşındaki sanatçı, ‘Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor’ diyen İlyas Salman’a yeşil ışık yaktı.
Şen, “Neden olmasın ki? Keşke yapsak, ben de isterim. Ancak bunun için senaryonun sağlam olması lazım” dedi.
Şener Şen'den İlyas Salman'a yeşil ışık
Sanat
Usta oyuncu Şener Şen bir dönem birlikte projelerde rol aldığı İlyas Yalman'a yeniden yeşil ışık yaktı.
Şener Şen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şen, ‘Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor’ diyen İlyas Salman’a göndermede bulundu.