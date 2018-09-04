İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İlyas Salman: Şener Şen buna yanaşmıyor

Şener Şen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şen, ‘Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor’ diyen İlyas Salman’a göndermede bulundu.



Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 76 yaşındaki sanatçı, ‘Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor’ diyen İlyas Salman’a yeşil ışık yaktı.



Şen, “Neden olmasın ki? Keşke yapsak, ben de isterim. Ancak bunun için senaryonun sağlam olması lazım” dedi.