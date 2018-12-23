Şen Şen, Zengin Mutfaği adlı oyunla 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptı.
Ataşehir'deki Das Das'ta sahnelenen ve kapalı gişe oynanan oyunun biletleri kara borsaya düştü. Oyunun 70 ile 90 liraya satılan biletleri 500 liraya kadar çıktı.
Yapımcılar ocak sonuna kadar 10 gece için anlaşan Şener Şen'i daha fazla oyun için ikna etmeye çalışıyor.
Şener Şen'in Zengin Mutfağı'nın biletleri karaborsada
Sanat
Usta oyuncu Şener Şen'in yıllar sonra tiyatro sahnesine çıkarak sergilediği Zengin Mutfağı'nın biletleri karaborsaya düştü.
Şen Şen, Zengin Mutfaği adlı oyunla 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptı.