Usta oyuncu Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan Zengin Mutfağı oyunu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.
Zengin Mutfağı; 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya,1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da sahnelenecek.
Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen’e; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.
Şener Şen'li Zengin Mutfağı turneye çıkıyor
Sanat
Şener Şen'in yıllar sonra sahnelere döndüğü Zengin Mutfağı oyunu çeşitli şehirlerde seyirci karşısına çıkacak.
Usta oyuncu Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan Zengin Mutfağı oyunu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.