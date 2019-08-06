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Usta oyuncu Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan Zengin Mutfağı oyunu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Zengin Mutfağı; 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya,1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da sahnelenecek.

Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen’e; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.