Kripto para birimi Bitcoin, artık eğlence sektöründe de kullanılmaya başlandı.



Sepya' müzik grubu, sosyal medya üzerinden, hem organizatörlerden hem de dinleyicilerden Bitcoin ile ödeme alınabileceğini duyurdu.



İlk tekli albümünü geçtiğimiz günlerde çıkaran; bestelerini pop, rock, funk, indie ve jazz akımları ile harmanlayan ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu Sepya, dinleyicilerine, “Konser biletlerimizi Bitcoin ile de alabilirsiniz” şeklinde seslendi.

Daha önce de Twitter ve Facebook’tan hisse alan Emrah’ın, konser ve reklam teklifleri karşılığında firmalardan ücret olarak Bitcoin istediği öne sürülmüştü.

Reklam anlaşmaları, konser ve dizi gibi birçok alanda ödemelerini elektronik para birimi üzerinden talep ettiği konuşulan Emrah’ın, bu yılın başında yurt dışından gelen bir konser teklifi karşılığında 30 Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) istediği iddia edilmişti.