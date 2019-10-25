Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’nın başrolde oynadığı, Faysal Soysal’ın Altın Portakal için yarışan Ceviz Ağacı filmi pazar akşamı Antalya’daki gala ile seyirciyle buluşuyor.



Yaptığı kısa film ve belgesellerin yanında 2013 yılında Mostar’ı Hasankeyf’e şiirsel bir aşk üzerinden bağlayan ve festivallerden birçok ödülle dönen Üç Yol’un yönetmeni Faysal Soysal, beş yıldır üzerinde çalıştığı Ceviz Ağacı ile Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak. Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan’ın başrolleri paylaştığı filmin, pazar akşamı Antalya AKM’de galası yapılacak.



TÜRKİYE-İRAN ORTAK YAPIMI

Faysal Soysal, Türk sinemasının en cesur yönetmenlerinden olan Ömer Kavur’a selam niyetiyle Ceviz Ağacı’nın çekimlerini Akrebin Yolculuğu filminin geçtiği Göynük'te gerçekleştirdi. TRT ortak yapımı olan ve Kültür Bakanlığı desteği alan film, aynı zamanda ilk Türkiye-İran ortak yapımı olma özelliği taşıyor.

Yönetmen, ilk filmdeki şiirsel dünyasını Türkiye’nin en iyi görüntü yönetmenlerinden olan Vedat Özdemir ile daha yükseğe taşırken Türk edebiyatının öncü isimlerinin katkılarıyla da dramatik yapıya güçlü motifler kazandırmış.

Post prodüksiyonu İran’ın en tecrübeli ve başarılı sanatçıları tarafından gerçekleştirilen filmin ses tasarımını Mohsen Makhmelbaf, Ebrahim Hatemikiya gibi ünlü yönetmenlerin birçok işine imza atan Mohsen Roshan; kurgusunu yine Daryush Mahrcuyi ve Bahman Gobadi gibi yönetmenlerin en başarılı filmlerine imza atan Mostafa Khergehpoosh; renk tasarımını Asghar Farhadi’nin oscarlı filmlerini yapan Hootan Haghshenas yaptı. Filmin müziklerini ise Almanya’dan Payam Azadi sıfırdan tasarlayarak akıldan çıkmayacak soundtrackler ile filmin dünyasına yepyeni bir boyut kazandırmış.



ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE GALA

Ceviz Ağacı filmi ilk defa bu yıl ‘Öze Dönüş’ sloganı ile Türk sinemasına yeniden Ulusal Yarışma bölümünü kazandıran Antalya Film Festivali’nin yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Filmin galası 27 Ekim 2019 Pazar akşamı saat 19:30'da AKM-Aspendos salonunda yapılacak.



Ceviz Ağacı'nın konusu:



Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin binbir yüzü, kaderin silinmez izleri, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde insan için özne olarak var olmanın imkanını sorguluyor.

CEVİZ AĞACI'NDAN İLK TANITIM