İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kitaplar arasında macera

Futbol ve edebiyat dergilerinde yazmayı sürdüren Mert Erez'in ilk öykü kitabı olan "Şerefli Mağlubiyetler Antolojisi" birbirinden farklı tarzlardan ve 7 öyküden oluşuyor. Kitap Küllük Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

KİTAPTAN



Yüksekten düşen bir cisim saniyede yaklaşık 5 metre yol alır. 2. saniye sonunda ise bu mesafe 20 metreye kadar çıkar. Düşme hızı ise her saniye biraz daha ivme kazanır. Hayır bunları bir yerde okumadım. Hepsini düşerken öğrendim. Buradan düştüğümde, eğer ölmezsem neler olacağını biliyorum. Birden fazla organım paramparça olacak. Çünkü yüksekten düşmeler sıklıkla çoklu organ yaralanmalarına sebep olur. Beynimde kalıcı hasarlar oluşacak. Ön kol kemiklerim, el ve ayak bileklerim düşüş yönüme göre öncelik göstererek un ufak olacak. Düşerken kalp krizi geçirebilir ya da hava basıncından nefessiz de kalabilirim. Bütün bunların içinde eğer şanslıysam sadece ölürüm.

DR. MAHFİ EĞİLMEZ'DEN 17. KİTAP: DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE