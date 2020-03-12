Serenay Sarıkaya: Bergen'in ailesiyle tanışacağım

puhutv dizisi Fi-Çi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice Müzikali'ndeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu, acıların kadını olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan filmde başrolü üstlenecek.

YAŞADIĞI YERLERİ ZİYARET EDECEK

Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada "Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Şimdi ailesiyle tanışacağım. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim.

ÇEKİMLER BU YIL TAMAMLANACAK



Evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve yaşamındaki zorlu mücadeleyi müziğine de yansıtmış olan Bergen'in öyküsünü anlatacak filmin seyirciyle buluşacağı tarih de netleşti. Bir süredir hazırlıkları devam eden ve bu yıl içerisinde çekimleri tamamlanacak olan filmin, 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren seyirciyle buluşması planlanıyor.

DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını birçok farklı yönüyle ele alacak filmin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

