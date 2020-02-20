Serenay Sarıkaya'nın Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu

puhutv dizisi Fi-Çi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice Müzikali'ndeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu, acıların kadını olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan filmde başrolü üstlenecek.

ÇEKİMLER BU YIL TAMAMLANACAK



Evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve yaşamındaki zorlu mücadeleyi müziğine de yansıtmış olan Bergen'in öyküsünü anlatacak filmin seyirciyle buluşacağı tarih de netleşti. Bir süredir hazırlıkları devam eden ve bu yıl içerisinde çekimleri tamamlanacak olan filmin, 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren seyirciyle buluşması planlanıyor.

Bergen 1989 yılında eski eşi tarafından öldürüldü

1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını birçok farklı yönüyle ele alacak filmin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.