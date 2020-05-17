Serenay Sarıkaya'nın projesine corona virüs engeli

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Rüya projem" dediği merhum şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan filmin hazırlılarının ve vizyon tarihinin salgın nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

17.05.2020 - 12:51 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 12:53

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Şu sıralar Cem Yılmaz ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın hayal projesi de salgına takıldı.

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Sarıkaya, merhum sanatçı Bergen'i canlandıracağı yeni rolü için hazırlanıyordu.

28 yaşındaki oyuncu, şan dersleri alıp Bergen'le ilgili tüm araştırmalarını da yaptı. Hazırları ertelenen projenin kasım ayı vizyon takvimi de sıkıntıya girdi.

Sarıkaya, geçen sene bir dergiye verdiği röportajda yeni filmi için, “Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem. Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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