San Marino adına 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda yarışan Serhat Hacıpaşalıoğlu, geçtiğimiz gün Tel Aviv’de düzenlenen final gecesinde sahneye çıktı.
“Say Na Na Na” adlı şarkıyı söyleyen Hacıpaşalıoğlu, 20’nci oldu ve yarışmayı 81 puanla tamamladı. Yarışma sonrasında açıklama yapan Hacıpaşalıoğlu, “Eurovision sadece müzik arenası değil, ülkelerin güçlerinin yarıştığı bir arena. Avrupa’nın en küçük ülkesini temsil etmeme rağmen sonuçtan, performanstan ve gelen tepkilerden memnunum. Say Na Na Na bu yazın hit’idir” dedi.
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