Sertab Erener konser gelirini bağışladı

Türkiye, orman yangınlarıyla kavrulurken sanatçı Sertab Erener konser gelirini ormanlar için bağışladı.



Erener, "İki gündür yaşadığımız ciğerimizi yakan bu acı ile bugün sahneye çıkmak benim için imkansızdı, iptal edelim istemiştim ama bu konserin bütün gelirini kaybettiğimiz ormanlarımızı en kısa zamanda yeniden yeşertmek için bağışlamaya karar verdik" dedi.



"Ülkemizi yasa boğan orman yangınları sebebiyle büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara ve yangından etkilenen tüm canlılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" diyen Erener, "Bu felaketin yaralarını hızla sarmak için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. İlk olarak yanan canımız ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışı yapıyoruz. Ayrıca konserden elde edilecek geliri de fidana dönüştüreceğiz" diye konuştu.

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