Sertab Erener, Tuluğ Tırpan Sinema Senfoni Orkestrası birlikte sahne alacak. Konserde Erener'in sevilen şarkılarının senfonik yorumları Tuluğ Tırpan imzasıyla yansıtılacak. Konser, 4 Mayıs Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da yapılacak. Erener, konsere çağrı yaparken şu sözleri kullandı:
"Konservatuvarda öğrenciyken her hafta cumartesi günleri saat 11.00’de opera salonunun ikinci balkonundan senfoni orkestrasını dinler, kabarık elbiselerin içinde kocaman opera sahnelerinde aryalar söylediğimi hayal ederdim. Şimdi kendi şarkılarımın senfonik yorumlarını Tuluğ Tırpan imzalı dinlemek ve benimle paylaşmak isterseniz ne güzel olur. Volkswagen Arena’da 4 Mayıs Cumartesi akşamı görüşmek üzere."