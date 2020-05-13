Sertab Erener'den yeni single: Bu Dünya

Sertab Erener, 2016 tarihli Kırık Kalpler Albümü'nden yaklaşık dört yıl sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü Ben Yaşarım'ı 12 Haziran tarihinde yayınlayacağını açıkladı.



Albümün çıkış şarkısı Bu Dünya ise, 15 Mayıs tarihinde hayranları ile buluşacak. Sözleri sanatçıya, müziği ise Emre Kula'ya ait şarkıyı yayınlamak için beklemek istemeyen Erener, içinde bulunduğumuz zor günlere umut olması dilekleriyle şarkıyı hayranlarının beğenisine sunduğunu açıkladı.

Teklinin dikkat çeken kapağındaki Sertab Erener çizimi ise usta illüstratörlerden Sadi Güran'a ait.



Sertab Erener, corona virüs salgını sebebiyle Bu Dünya'nın tanıtımını ve kutlamasını 14 Mayıs saat 21.30'da Instagram sayfasındaki online buluşma ile yapacak.