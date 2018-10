Yaklaşık 3 yıldır birlikte müzik yapan ve İngilizce şarkılar yazıp seslendiren Oceans of Noise; vokalde Sertab Erener, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboard'da Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü'den oluşuyor. Gücünü kendilerini bir araya getiren sezgisel içgüdüden alan Oceans of Noise, güçlü ve duygusal bir soprano olan vokalisti ile, iyi melodileri bir araya getiren tutkulu müzikleri ile fark ediliyor. Sınırlama olmaksızın, amatör bir ruh ile üretim yapan grup, profesyonellik ve deneyimlerini de bu ruh ile birleştirerek eşsiz bir sound ortaya çıkarmayı başarıyor.



Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Oscar adayı olan Ayla filmi ile aynı ismi taşıyan şarkı ve İngilizce versiyonu Finding White In Black ile ilk kez müzikseverlerin tanıştığı Oceans of Noise, hemen sonrasında kendi adlarını taşıyan ilk EP'lerini yayınladı.



Prodüktörlüğünü ve mixlerini bugüne kadar 6 kez Grammy, 1 kez de Latin Grammy Ödülüne aday gösterilen usta prodüktör ve müzisyen Joel Hamilton'un üstlendiği bu EP ile İngiltere'de gerçekleşen bir lansman ile sektör ile de buluşan grup, kısa sürede dikkat çekti.