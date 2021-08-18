Sesinde Aşk Var oyuncuları kim, filmin konusu ne?

Sesinde Aşk Var filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Müzikal yanı da olan filmin başrollerinde Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu yer alıyor. Sesinde Aşk Var, lise çağlarında yaşanan bir aşk hikayesini izleyiciye aktarıyor. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın yer aldığı filmin hikayesini Hasan Başoğlu kaleme aldı.

Sesinde Aşk Var filmi, genç oyuncularıyla bir hayli ilgi görmüştü. Son olarak geçtiğimiz günlerde televizyonda yayınlanmasıyla birlikte "Sesinde Aşk Var oyuncuları kim, konusu nedir ve ne zaman yayına girdi?" soruları merak konusu oldu.

SESİNDE AŞK VAR OYUNCULARI KİM?

Lise döneminde masumane bir aşk hikayesine yer veren filmin kadrosunda çoğunlukla genç oyuncular yer alıyor. Başrollerinde Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu yer alıyor. Filmin kadrosunda başrollerin yanı sıra; Gizem Güneş, Feride Çetin, Mine Çayıroğlui Mert Denizmen, Cezmi Baskın, Deniz Barut gibi daha çok genç oyuncular var.

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ KONUSU NEDİR?



Filmin ana konusu, Deniz’in, lisenin son sınıfında, hayatına yön vereceği dönemde, karşısına çıkan Rüzgar’a aşık olarak bütün dengesinin bozulmasının hikayesidir.



Rüzgar, Deniz’in sesindeki aşkı, tutkuyu ve tadı keşfeder. Önce sesini duyar ve daha görmeden aşık olur. Deniz, 17 yaşında, gözü çok başarılı olduğu dersleri dışında bir şeyi görmeyen, cıvıl cıvıl, neşe dolu bir genç kızdır. Anne babasını çok küçükken kaybeden Deniz, dedesinin hissettirmeden baskılaması ve yönlendirmesi sonucunda kendisini derslerine vermiştir.

Oysa Deniz’in en büyük zevki ve yeteneği, şarkı söylemesidir. Fakat dedesi Şükrü, kendi geçmişinde yaşadığı bir travma nedeniyle Deniz’i öyle baskılar ki, Deniz en büyük yeteneğinin bu olduğunu bile fark etmemiştir. Ta ki okula yeni gelen bir rüzgara kapılıp gidene kadar. 18 yaşındaki Rüzgar, elinden gitarı düşmeyen tam bir müzik aşığıdır.Deniz, Rüzgar’a ve müziğe kendini kaptırıp gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar.

Bu yolculukta aşkı ona hem kılavuz olacaktır hem de yoldaş. Fakat Deniz’in hiç hesaplayamadığı şey, tüm bu yaşadığı keşif sürecinin dedesinin rahatsızlığını tetiklemesidir.

Deniz kendisini büyüten, tek başına ona aile olan dedesi ile aşkı ve müzik tutkusu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken anne ve babasıyla ilgili büyük sırrı öğrenir ve her şey bir anda tersine döner.

KAZARA AŞK 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

