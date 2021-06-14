Sessiz Bir Yer 2 pandemide ABD seyirci rekorunu kırdı

John Krasinski'nin neredeyse sessiz olan gerilim filmi Sessiz bir Yer 2 (A Quiet Place 2), yakaladığı gişe başarısıyla sektör için bir dönüm noktasına imza attı. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount Pictures filmi, pandemi döneminde ABD bilet satışlarında 100 milyon doları aşan ilk film oldu. Hafta sonu boyunca, A Quiet Place 2, yerel gişede 108 milyon dolar ve uluslararası alanda 80 milyon dolar hasılat elde etti.



Krasinski'nin yönettiği ve başrolünde Emily Blunt'ın yer aldığı film, eski gişe rekorunu 15 günde gölgede bıraktı. 100 milyon dolarlık hasılat, Covid-19'dan önce dikkate değer bir başarı olmazdı, ancak pandemi sinema sektörünü sarstı ve bilet satışları hala yavaş şekilde toparlanıyor. Nisan ayında HBO Max ve salonlarda aynı anda açılan Warner Bros. ve Legendary ortaklığındaki Godzilla vs. Kong'un da yurt içi bilet satışları 100 milyon dolara yakın durumda ve bu ölçüte ulaşmaya hazırlanıyor.



16 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE GÖSTERİLECEK

Türkiye'deki adıyla Sessiz Bir Yer 2'ye ülkemiz seyircisi 16 Temmuz 2021 tarihinde kavuşacak. Yerel sinema salonlarından 45 gün sonra, dijital platform Paramount Plus'ta yer alacak olan film, ABD Anma Günü'nde 48 milyon dolarlık bir pandemi rekoru ile giriş yaptı ve ilk beş gününde 58 milyon dolarlık etkileyici bir hasılat elde etti. Bu dönüm noktası sonrası, sektörün normalleşmesinin de aşılarla paralel olarak olumlu yönde ilerlemesi bekleniyor.



Dünya çapında 340 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden ilk filmin yapımı 17 milyon dolara mal olmuştu. Takip eden film, 61 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Hikaye, sesi avlayan yaratıklardan saklanmak için sessizce yaşamaya devam eden Abbott ailesini merkez alıyor. Bu sefer dış dünyanın dehşetiyle de karşı karşıya kalıyorlar. Blunt dışında Millicent Simmonds, Cillian Murphy ve Noah Jupe başrollerde yer alıyor.