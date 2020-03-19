Şevket Çoruh: Buradan söz olsun

Kendi kurduğu Baba Sahne'de sahne alan Şevket Çoruh, "Buradan söz olsun tiyatroya döndüğümüz ilk oyunun perde arasında çayı kahveyi bedava yapacağız" dedi.

19.03.2020 - 10:30

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Geçtiğimiz yıllarda Baba Sahne'yi kuran ve tiyatro sahnesine ağırlık veren Şevket Çoruh sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Virüs salgını nedeniyle oyunlarına ara vermek zorunda kalan ve perdelerini bir süre için kapatan Çoruh, takipçilerinin moralini yükselten bir paylaşımda bulundu.

Salgın tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından tiyatroseverlerle buluşmak istediğini söyleyen Çoruh, "Sayın seyircilerimiz evde sıkıldığınızı tiyatroyu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun tiyatroya döndüğümüz ilk oyunun perde arasında çayı kahveyi bedava yapacağız" diye konuştu.

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