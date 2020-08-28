Şevket Çoruh:Kavuğu alacağımı duyunca oturup ağladım

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı. Öztekin’in bu kararı Şevket Çoruh’u sevinç gözyaşlarına boğdu.



Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Çoruh “Rasim Usta’ya çok teşekkür ediyorum. Bu büyük sorumluluk. Tiyatroların açılmasını, Kültür Bakanlığı’ndan tiyatrolar için özel kanunlar çıkmasını beklerken böyle güzel bir haber aldım. Sağ olsun, Rasim Abi’nin ince yürekliliği. Kavuğu Türkiye’deki tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Haberi ilk duyduğumda 15 dakika kendime gelemedim. Oturup ağladım. Tarif edilemez bir duygu” dedi.

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