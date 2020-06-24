Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü

İstanbul’da dünkü şiddetli yağmur sırasında Kadıköy’deki oyuncu Şevket Çoruh'un açtığı Baba Sahne’nin çatısına yıldırım düştü. Binada hasar oluştu.

24.06.2020 - 07:04 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 08:18

Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü

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Şevket Çoruh isyan etti

İstanbul’daki sağanak yağmur sırasında Kadıköy Sakızgülü Sokak'ta bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Şevket Çoruh'un tiyatrosu olan Baba Sahne’nin de bulunduğu binanın çatısının köşesine isabet eden yıldırım, binada hasara yol açtı.

Sokağın boş olmasından dolayı binadan kopan parçalar kimseye isabet etmedi.

Şevket Çoruh, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çevrenizde varsa rahat olun. Tiyatrolar yalnızca kültür sanat için değil, halkın güvenliği için de vardır. Yıdırım şimşek fark etmez Baba Sahne affetmez... #tiyatromuzyaşasın"

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